A primeira promessa não cumprida por Lula

Faltando pouco mais de um mês para o início do governo Lula, os brasileiros ainda não sabem quem serão os ministros da próxima gestão. A postura do presidente eleito vai de encontro ao que ele afirmou às vésperas do segundo turno das eleições.

“Faltam apenas quatro dias para as eleições, só quatro dias. Quando chegar as 7 horas da noite, 8 horas, nós vamos ter o resultado. Aí, sim, eu vou começar a discutir o ministério”, disse Lula em entrevista a uma rádio de Manaus.

Embora não tenha deixado claro que indicaria os nomes assim que a eleição terminasse, Lula está demorando a esclarecer quem vai fazer parte de sua equipe a partir do ano que vem. Já se passaram 30 dias desde o fim da eleição e alguns nomes já podiam definidos.

Como a coluna mostrou, o nome de Fernando Haddad vai se consolidando como um dos ministro. Nas “bolsas de apostas”, o o ex-prefeito assumirá a Fazenda. No entanto, mesmo participando de um evento e falando em nome de Lula, Haddad ainda não foi oficializado como ministro.

A definição de um Ministro da Fazenda é importantíssima para dar sinais ao mercado de que o próximo governo terá responsabilidade fiscal. As oscilações que aconteceram na bolsa e no dólar nos últimos dias poderiam ter sido suavizadas com um nome forte indicado para a Fazenda. Mesmo que Lula não escolha alguém 100% alinhado ao mercado, a segurança de saber quem vai ocupar a cadeira já resolveria questões importantes.

Além disso, Lula precisa definir quem vai ser o Ministro da Justiça em seu governo. Nos último quatro anos, a pasta sofreu mudanças e interferências que precisam ser reajustadas. Até o momento, o presidente eleito não se posicionou sobre o novo chefe da pasta.

Outra questão grave está dentro do Ministério da Defesa. A pasta foi “sequestrada” pelo governo, assim como as Forças Armadas, e Lula precisa avaliar essa questão. A indicação de um nome forte poderia melhorar as expectativas sobre o que vai acontecer com essa área nos próximos quatro anos.

Lula está armando uma grande jogada para os próximos dias, mas também precisa se movimentar e escolher seu primeiro escalão. Na verdade, a escolha já deve estar feita. Agora, o presidente eleito precisa anunciar para os milhões de brasileiros com quem ele vai governar a partir de 1º de janeiro.

