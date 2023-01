A primeira crise instalada no Ministério da Justiça do governo Lula

Historiadores e servidores reprovam ida do arquivo nacional para o ministério do planejamento. A mudança, anunciada pelo futuro ministro Flávio Dino, surpreendeu e indignou pesquisadores, servidores e organizações de direitos humanos

Nas primeiras entrevistas que concedeu desde que foi confirmado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino afirmou que o Arquivo Nacional deverá sair da estrutura da pasta. Seu provável destino seria o Ministério do Planejamento. A notícia surpreendeu servidores do órgão e pesquisadores, que avaliam negativamente essa possível mudança.

Desde o final do governo Dilma, o Arquivo tem sido utilizado como moeda de troca em negociações políticas. A partir de 2016, inúmeros diretores passaram pelo comando do órgão. Todos eles sem conhecimento técnico e sem experiência na área. Depois de anos difíceis para os servidores e para os usuários do Arquivo Nacional, o fim do governo Bolsonaro trouxe esperanças. Agora, com essa novidade anunciada pelo governo eleito, os temores voltaram a circular.

“A importância da memória histórica sob guarda do Arquivo Nacional e seu acesso por parte da sociedade é fator fundamental para o fortalecimento da vida democrática e da soberania do país”, aponta Marcelo Zelic, coordenador do Armazém Memória e membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Pesquisador com longa trajetória de pesquisa nos acervos custodiados pelo Arquivo Nacional, Zelic é contra a mudança.

“O papel do Arquivo Nacional como principal instituição arquivística do país não pode ser rebaixado, daí ser fundamental sua ligação à estrutura do Ministério da Justiça e a revogação das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro que mutilaram seu papel na gestão, na conservação e no acesso à documentação produzida pelo Estado brasileiro”, afirma.

Como noticiou este espaço, uma das áreas que mais sofreu nos últimos anos foi o Centro de Referência Memórias Reveladas. Criado em 2009 para salvaguardar e difundir os arquivos da ditadura, o Memórias Reveladas historicamente foi vinculado à direção-geral do Arquivo. Com isso, conseguiu exercer papel central na criação de uma rede que apoiou iniciativas estaduais e municipais de recolhimento e digitalização de acervos da repressão.

No governo Bolsonaro, o Memórias Reveladas foi rebaixado dentro da estrutura administrativa do Arquivo. Na prática, deixou de funcionar. Pesquisadores da ditadura temem que, com o Arquivo Nacional vinculado à pasta do Planejamento, a iniciativa não volte a ter protagonismo.

Lucas Pedretti, Marco Pestana e Pedro Teixeirense são historiadores que venceram o 4º Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas, cujo edital foi publicado em 2017. O resultado da premiação foi divulgado em 2018, mas os pesquisadores tiveram de esperar anos para que seus livros fossem publicados pelo Arquivo Nacional. E as obras só saíram depois que os autores denunciaram publicamente a censura vivida.

“Com a mudança de governo, o Arquivo Nacional precisa cumprir um papel central no apoio e na difusão de pesquisas históricas solidamente fundamentadas, bem como na promoção do direito à memória. É preciso superar o bloqueio à reflexão crítica imposto pelo governo Bolsonaro”, afirmam os historiadores em declaração conjunta. “A hipótese de ida para o Planejamento nos traz receios de que o Arquivo fique institucionalmente isolado, em uma pasta cujas principais atribuições não se relacionam diretamente àquelas tarefas”.

Não foram apenas pesquisadores que foram alvos de censura. Servidores do Arquivo também foram submetidos a perseguições e formas variadas de assédio. Marcados ainda por esse clima, eles preferem não falar publicamente, mas também afirmam terem sido surpreendidos pela notícia. Há uma grande preocupação, especialmente entre aqueles que trabalham nas partes técnicas e de difusão do acervo, que a mudança traga instabilidade para o trabalho