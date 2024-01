A preocupação de Lula na reunião sobre medidas econômicas

Antes de sancionar o orçamento nesta segunda, 22, o presidente Lula recebeu de integrantes do governo um relatório de todas as medidas econômicas tomadas durante o primeiro ano de mandato.

A preocupação durante toda a reunião foi a previsão de desacelaração forte na economia em 2024, como isso afetará o resultado do PIB e o que pode ser feito para que este ano surpreenda economicamente como em 2023.

Como o leitor de VEJA sabe, a previsão do PIB do ano passado surpreendeu. Enquanto o mercado falava em um crescimento em torno 2,5%, o governo sempre previu em torno de 3% – o que de fato aconteceu, especialmente com a alta inesperada do setor de serviços.

Em 2024, o mercado prevê um Produto Interno Bruto tímido, de apenas 1,59%. Ou seja, metade do crescimento atingido no ano anterior. A ideia é que, de novo, o governo consiga surpreender o mercado. Daí, a importância da reunião.

O encontro não tratou de eventuais novas medidas econômicas, segundo informado a coluna. Mas, para que a tal surpresa novamente aconteça, nada está descartado.

