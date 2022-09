A pior notícia para Bolsonaro no 7 de setembro

O dia 7 de Setembro de 2022 já entrou para a história como um dos dias mais vergonhosos para o Brasil nos últimos tempos.

No futuro, ao pesquisar sobre essa data, em vez de pensar nas conquistas e motivos para celebrar, os brasileiros vão ler que seu presidente puxou um coro de “imbrochável” em mais uma tentativa de se promover mesmo que o momento não tivesse nada a ver com ele ou com sua insegurança masculina.

E é por causa desse tipo de atitude irresponsável que Bolsonaro estava “sozinho” no palanque. Sem a presença de nenhum dos chefes dos outros poderes, o presidente teve o radicalismo como companhia.

Nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara. Nenhum deles estava ao lado de Bolsonaro no bicentenário da independência. Apenas os radicais que o acompanham cegamente, como o empresário Luciano Hang, que não é uma autoridade pública.

Os presidentes do STF e do Senado, de fato, não eram esperados já que sempre fizeram oposição ao comportamento belicoso do presidente. A ausência de Arthur Lira, no entanto, é surpreendente. O presidente da Câmara já se mostrou aliado de Bolsonaro em diversos momentos e inclusive fez vista grossa para muitas atitudes erradas do atual mandatário do país.

O fato de nem mesmo Arthur Lira estar no palanque é um grande recado: Bolsonaro está isolado e nem mesmo a boa notícia da pesquisa Genial/Quaest é capaz de torná-lo mais aceitável aos olhos daqueles que sabem que a democracia brasileira está ameaçada.

Por isso, o presidente cancelou sua presença na sessão solene em comemoração aos 200 anos da independência no Congresso nesta quinta, 8, segundo informado à coluna. Foi uma tentativa de responder, mas a resposta é fraca e só revela – mais uma vez – o autoritarismo de um chefe de estado que não entende a liturgia do cargo.

As eleições se aproximam e fica cada vez mais impossível pensar na continuidade desse governo. Sem o apoio das instituições, atacando autoridades e ameaçado a democracia, Bolsonaro conseguiu ser isolado num momento emblemático para o país, sozinho num palanque onde deveriam estar todos os que lideram uma nação ferida.