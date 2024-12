A pauta polêmica de Tarcísio em meio à crise de violência policial

Fortemente pressionado pela crise da violência policial em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas arrumou mais uma pauta polêmica que gera questionamento ao seu trabalho.

Nesta semana, o bolsonarista deu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do estado, para a irmã do presidente da Argentina Javier Milei, o ultraconservador aliado de seu padrinho político.

A pergunta que fica é: o que realmente a irmã do Milei, Karina, que é secretária-geral da presidência naquele país, fez por São Paulo para receber essa condecoração?

Os governadores têm que parar de conceder importantes honrarias para pessoas com quem tem identidade ideológica. É preciso o mínimo de espírito público na hora de conceder esse tipo de galardão.

Até onde se sabe, o governo Milei não fez nada de relevante pelo estado, a irmã do presidente argentino também não. Medalhas como a do Ipiranga são na verdade do povo de São Paulo. Não pode ser algo conjuntural.

Continua após a publicidade

“Pronto, gosto do Milei. Vou conceder uma medalha para a irmã que ajudou a elegê-lo na Argentina e trabalha em seu governo.” Isso não faz sentido algum.

Tarcísio de Freitas está sendo alvo de questionamentos nos últimos dias após agentes da Polícia Militar serem flagrados atirando pelas costas, jogando um homem de uma ponte e até atirando na direção de crianças. Mais de 30 policiais foram afastados no último mês.

Agora deu a honraria para a família Milei alegando que é para o povo argentino… Causa perplexidade.