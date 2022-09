A ótima notícia que o Datafolha traz para Bolsonaro

A nova rodada do Datafolha, divulgada nesta quinta, 1º, mostrou um cenário de estabilidade na disputa entre Lula e Bolsonaro no cenário nacional, mas trouxe um dado positivo para o atual presidente em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.

Embora não tenha tido alteração nos 32% de intenções de voto no quadro geral que já havia registrado no levantamento de 18 de agosto, Bolsonaro viu sua distância para Lula cair de 13 para 5 pontos em São Paulo, informação muito importante e que pode mudar as estratégias de campanha tanto do presidente como de seu principal adversário.

Entre os eleitores paulistas, Lula saiu de 44% dos votos em 18 de agosto para 40% no levantamento divulgado ontem. Já o presidente subiu de 31% para 35% dos votos no maior colégio eleitoral do Brasil.

Um fator que está contribuindo para o crescimento de Bolsonaro é o avanço de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo. O ex-ministro da Infraestrutura vem desenhando uma curva de crescimento importante e subiu de 16% para 21% nas intenções de voto entre uma pesquisa e outra. Em contrapartida, Fernando Haddad (PT), que lidera a disputa por lá, caiu de 38% para 35% dos votos. Em duas semanas, a distância entre Haddad e Tarcísio caiu de 22 para 14 pontos percentuais.

A possibilidade de que o crescimento de Tarcísio esteja impactando o desempenho de Bolsonaro em São Paulo pode explicar por que o presidente tem feito tanta questão de mencionar seu ex-ministro nas participações em programas de TV e em podcasts, segundo cientistas políticos.

Além do balde de água fria jogado nos planos de uma vitória em primeiro turno, o recorte do Datafolha em São Paulo acende um outro alerta a Lula: o petista precisa fortalecer Haddad e investir nos eleitores paulistas para garantir a vitória de seu candidato ao governo e sua própria vitória na disputa presidencial já no dia 2 de outubro.