A novidade que Marina Silva trará em seu discurso 

Melhor ministra do Meio Ambiente das últimas décadas no Brasil, Marina Silva conversou com a coluna logo após revelar, nesta quarta-feira, 29, que será candidata a deputada federal por São Paulo. Política da Rede, senadora por 16 anos e três vezes candidata a presidente, somando mais de 40 milhões de votos, ela busca pela primeira vez uma vaga na Câmara.

“Trata do desafio de fazer essa reconstrução que o Brasil precisa diante do desmonte e da guerra que o Bolsonaro faz contra as políticas públicas, a democracia, o meio ambiente e contra os mais vulneráveis. Mas é preciso fazer isso em um novo ciclo de prosperidade que não deixe ninguém para trás. Que inclua a natureza, os pretos, as mulheres, os indígenas, as crianças. Obviamente, isso que virá de um campo, de um movimento e não de uma só pessoa”, afirmou Marina com exclusividade para a coluna.

Sobre São Paulo, Estado pelo qual ela sairá candidata pela primeira vez, a ex-ministra do Meio Ambiente disse: “O estado deu grandes contribuições nos vários ciclos de prosperidade econômica e social que o Brasil já passou. Esses ciclos já deixaram também enormes dívidas sociais e o retrato está no fato de haver 40 mil pessoas em situação de rua. O desafio de reconstrução passa por São Paulo”.

No próximo sábado, 2 de Julho, Marina Silva vai aprofundar as ideias que buscará trazer para o Brasil como pré-candidata a deputada federal. Há uma expectativa grande sobre o discurso de lançamento de sua campanha – especialmente como ela tratará o atual momento do cenário nacional, totalmente polarizado entre Lula e o bolsonarismo. A ex-ministra está cada vez mais próxima de Fernando Haddad, candidato petista ao governo paulista.

A ideia na Rede é de que seja um dos mais contundentes discursos da ex-ministra do Meio Ambiente em sua extensa trajetória política. E será, segundo apurou a coluna.