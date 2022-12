A nova vitória de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro

A decisão tomada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta, 15 – de manter a multa de R$ 22,9 milhões aplicada ao PL pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes -, representa mais uma vitória do magistrado na luta contra aqueles que ameaçam a democracia.

Ao referendar a decisão, os ministros do TSE revelam que estão, mais do que nunca, alinhados ao presidente do tribunal. O posicionamento do plenário também destaca outra habilidade de Moraes: o ministro consegue arregimentar apoio dentro do TSE e aumentar seu prestígio na instituição.

Como a coluna apontou, a multa e o bloqueio das verbas do PL estão incomodando tanto o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, como o presidente Jair Bolsonaro e aliados. Para Moraes, no entanto, “não é possível que partidos financiados por recursos públicos atentem contra a democracia”.

Nos últimos anos, Bolsonaro indicou nomes para o TSE, mas a Corte mostra mesmo que está alinhada ao seu desafeto, garantindo uma vitória estratégica e importante para o presidente do tribunal.

O ministro se tornou referência na luta contra os abusos da extrema-direita direita e os ataques à democracia. Os aplausos recebidos na cerimônia de diplomação de Lula demonstram como Moraes ocupa uma posição importante na nação e tem sido fundamental para o resgate da harmonia entre os poderes.