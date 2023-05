A nova vergonha da equipe de Aras revelada por Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), escreveu, em despacho na operação “Venire”, que a procuradoria-geral da República fez uma afirmação inverossímil sobre Jair Bolsonaro. Ao tomar a decisão que prendeu seis auxiliares e aliados do ex-presidente, o magistrado deixou claro que não gostou do parecer da PGR sobre o caso, assinado por Lindôra Araújo, a vice de Augusto Aras.

“No atual estágio da investigação criminal, entretanto, não se demonstra crível a afirmação da Procuradoria-Geral da República de que ‘MAURO CESAR BARBOSA CID teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa, à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro’, mesmo tendo reconhecido a existência de comprovação da materialidade da inserção de dados falsos de JAIR MESSIAS BOLSONARO e sua filha L. F. B. no sistema do Ministério da Saúde (ConecteSus)”, afirmou o ministro.

A irritação de Alexandre de Moraes é completamente compreensível. Lindôra e Aras tem se comportado como verdadeiros capachos de Jair Bolsonaro, não entendendo o papel de Estado que a instituição Ministério Público Federal exerce no país. Tudo – ou quase tudo – o que o presidente pensa, fala e faz, é minimizado pelos dois.

Até por isso, o magistrado continuou: “É fato notório que MAURO CÉSAR BARBOSA CID, investigado nestes autos, exerceu o cargo de ajudante de ordens do ex-Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, nos termos da Lei 1.608/52, executando as sua determinações pessoais”.

Não é Alexandre de Moraes que mente, e sim os procuradores. Todo mundo sabe que o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa não dá um passo sem avisar o ex-presidente. Se o Brasil não sabe, Brasília inteira tem esse conhecimento, ao menos.

O ministro não se fez de rogado diante desse fato: “cumpre ressaltar, ademais, que os elementos de prova colhidos pela Polícia Federal nesta investigação apontam um comportamento coordenado”. Um ministério público que se acovarda diante de fatos graves, como o do uso da aparato do estado para fraudar um documento público, não merece a função de guardião da democracia.

