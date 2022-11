A nova ofensiva do PT contra as Forças Armadas

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi muito feliz ao entrar no debate público que assombra o Brasil desde 1924 (entenda aqui), quando os militares fizeram um dos seus primeiros movimentos políticos golpistas.

Nesta sexta, 11, declarou: “Não é papel dos comandantes militares opinar sobre o processo político, muito menos sobre a atuação das instituições republicanas”.

Se tivesse dito só isso estava muito bom, mas ela avançou… e acertadamente. “No meu entender, não é papel das Forças Armadas fazer avaliação política nem fazer avaliação dessas instituições republicanas”.

Gleisi é presidente do PT, partido que ganhou as eleições presidenciais. Ela foi fundamental para Lula nos últimos anos – desde a prisão, passando pela anulação dos processos e, agora, no processo de redenção com as urnas.

Ele pode e deve falar, ainda mais sobre temas absurdos como esse: as Forças Armadas agindo politicamente e descaradamente, sem nenhum pudor de manterem-se como sustentáculo da extrema-direita e do bolsonarismo.

Quem mente são eles – as Forças Armadas – e não a Gleisi.

Mentiram em 1924, em 1930, no “Estado Novo” (1937), em 1945, em 1955 e no golpe de 1964, que deu início ao período mais sombrio da história do país.

Também nos açoitaram em 2018. Às vésperas do julgamento de Lula, o então comandante do Exército General Villas Bôas publicou um tuíte claramente opinativo sobre o cenário que se desenhava, pressionando o Supremo.

O próprio general admitiria depois que agiu no limite da legalidade. Como escrevi recentemente, na verdade ele agiu na ilegalidade. No quartel, não há espaço para política, general. E senhor já deveria saber disso.

Ocorre que o ministério da Defesa, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fizeram nesta semana novos movimentos políticos. E, por isso, é de bom tom Gleisi reagir.

Apenas para reforçar o lamentável capítulo de hoje, e não o dos últimos dois dias: mais uma vez eles – as Forças Armadas – se colocaram como “poder moderador” em uma nota divulgada.

Isso é usurpação. O presidente do PT sabe disso.

A maioria absoluta (odeio usar esse termo, mas é verdade) dos constitucionalistas refuta essa ideia. Se fossem poder moderador, estariam acima dos outros poderes.

Pois não estão, generais. Ao contrário.

Exército, Marinha e a Aeronáutica ainda tiveram a audácia de, na mesma nota, mandar recados ao poder Judiciário.

Gleisi respondeu muito bem. Parabéns, deputada.

