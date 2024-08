A nova munição que Bolsonaro deu para Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu um baita palanque para Lula e o PT ao voltar a fazer ataques preconceituosos contra o Nordeste e os nordestinos.

A região, que é segunda região mais populosa do país – e, portanto, também com muitos eleitores -, foi definida como “a pior do país” pelo líder da extrema-direita brasileira.

“O Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil – o PT domina há mais de vinte anos a região – é a pior em todos os aspectos que você possa imaginar”, afirmou em entrevista a TV Pampa, do Rio Grande do Sul.

Bolsonaro comentava as eleições nos Estados Unidos, alegando que há um “fluxo migratório de pessoas, de empresas e de empresários dos estados governados por democratas para os com políticos republicanos”.

Segundo o ex-presidente, decisões da corte suprema norte-americana, como as que legalizaram o uso recreativo da maconha, têm gerado “desgraças” em cidades governadas pela esquerda nos EUA.

Daí, a suposta migração.

“Há um fluxo migratório de [estados] democratas para republicanos. Como há um fluxo migratório no Brasil, do Nordeste para Sul, ou para o Sudeste e até para o Centro-Oeste”, disse.

Com mais essas declarações infelizes, que devem ser sempre repudiadas, Bolsonaro ainda perde politicamente, dando munição para que Lula e o PT possam continuar a conseguir mais apoios na região.