A nova mentira do governo Bolsonaro sobre a PEC de Lula

O líder do governo Bolsonaro no Senado, senador Carlos Portinho, resolveu inventar que fez uma manobra esvaziando a Comissão de Constituição e Justiça para atrapalhar a PEC da Transição de Lula, que buscará tirar o orçamento do programa Bolsa Família do teto de gastos.

“Frustramos a manobra. No Senado conversamos e construímos. Não será no atropelo. Não será sem diálogo. Rodrigo Pacheco respeite o Senado. Demos uma breve demonstração da nossa força hoje! A Sociedade exige respeito. Não vão condenar nosso futuro c/ essa PEC!”, disse ele no twitter.

Ocorre que a PEC de Transição ainda nem foi protocolada no Senado. Como pode haver uma manobra? Como pode ter havido um esvaziamento? Carlos Portinho acusou uma manobra de um texto que não está em tramitação na Casa.

Ou seja, Pacheco nem poderia estar fazendo qualquer movimentação para o andamento da PEC que, como a coluna mostrou, tem ambiente para ser aprovada. Mas ela ainda está na mão do escritório de transição. O senador parece estar querendo mostrar “força” para um governo que já acabou. Ou, por um governo que já acabou.

