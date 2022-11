A nova investida de Moraes contra atos pró-Bolsonaro e a reação de Mourão

Giro VEJA - terça, 22 de novembro

O debate sobre o teto de gastos, os novos nomes da transição e o relatório do PL sobre as urnas eletrônicas são os destaques do dia

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin confirmou nesta terça-feira que o governo de transição não vai antecipar as discussões sobre uma nova âncora fiscal, para substituir o teto de gastos. De acordo com ele, a prioridade é abrir espaço no Orçamento para o Bolsa Família, mas o resto fica para depois