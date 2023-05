A nova infração de um secretário de Bolsonaro

Por unanimidade, o colegiado da Comissão de Ética da Presidência da República concluiu que o ex-secretário de Portos do governo Bolsonaro – Diogo Piloni – incorreu em infração quando deixou o cargo público, em junho de 2022, para ser contratado pela BTP, empresa do setor portuário, semanas depois.

O resultado das investigações da Comissão coloca sob suspeição as motivações de atos durante a gestão do ex-secretário que beneficiaram a BTP, que detém interesse nos leilões portuários do país, incluindo arrendamento de 2 terminais, o super terminal STS-10, de contêineres, e o terminal STS-53, de fertilizantes, do Porto de Santos.

O embasamento legal para essa decisão reside na identificação do “conflito de interesse” de Diogo Piloni, que agiu em desacordo com a legislação vigente ao aceitar o cargo na BTP sem cumprir o período de moratória exigido.

Na lei, configura infração à ordem econômica. Mas juristas já apontaram, em casos semelhantes, que a Presidência da República está pontuando ilicitudes nesse tipo de comportamento. A coluna esta procurando contato com Diogo Piloni e a BPT.

