A nova estratégia de Tarcísio, candidato de Bolsonaro em São Paulo

A melhora da situação de Rodrigo Garcia (PSDB) nas últimas pesquisas do Datafolha, Genial/Quaest e Paraná Pesquisas fez o pré-candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) abandonar a estratégia de fazer apenas criticas pontuais ao governador de São Paulo. Agora, a artilharia contra Garcia, que concorre à reeleição em outubro, passou a ficar mais pesada.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-ministro de Infraestrutura de Jair Bolsonaro, que conseguiu o apoio de Gilberto Kassab nesta semana, ironizou a política de desenvolvimento paulista que teria levado muitas empresas para Minas Gerais, embora São Paulo tenha crescido cinco vezes mais do que o resto do país durante a pandemia.

Tarcísio vinha direcionando seus ataques contra o candidato apoiado por Lula – Fernando Haddad – mas começou a mudar a estratégia focando também em Rodrigo pelo fato do governador de São Paulo ter sido o candidato com maior crescimento nas três pesquisas – em duas, o tucano aparece empatado com Tarcísio.

No Datafolha, Rodrigo está em segundo lugar, com os mesmos 13% do candidato de Bolsonaro. No levantamento da Quaest, o tucano tem 12%, apenas dois pontos atrás de Tarcísio e tecnicamente empatado dentro da margem de erro. Já na Paraná Pesquisas, Rodrigo cresceu mais do que seus dois principais adversários.

