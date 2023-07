A nova discussão sobre busca e apreensão no Senado

Entraram na agenda de prioridades do Senado as articulações (contrárias e favoráveis) ao projeto de lei 6.204/2019, apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). O motivo de tanta atenção é que o projeto deve ser usado, nos próximos dias, para abrigar a proposta que dá aos cartórios o poder de determinar busca e apreensão de bens – uma competência que, atualmente, conforme manda a Constituição, é exclusiva das autoridades judiciais.

O aumento do poder dos cartórios estava proposto no capítulo sobre “desjudicialização” contido em outro projeto, o PL 4.188/2021, que cria o Marco Legal das Garantias de Empréstimo e que foi aprovado pelo Senado na última quinta-feira, 6. O trecho, no entanto, foi excluído do Marco das Garantias pelo relator, senador Weverton (PDT-MA), sob a condição de que seria incluído no projeto da senadora Thronicke, que atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Além das buscas e apreensões, a proposta dá a cartórios o poder de quebrar o sigilo bancário e de decretar o bloqueio de contas em casos de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária –que ocorre quando uma das partes não cumpre com as obrigações acordadas ou não há pagamento das prestações pelo devedor (hipótese que dá ao credor o direito de tomar a propriedade do bem para cobrir a dívida pendente).

Crítico da proposição, o juiz Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), afirma que, se aprovada, a medida viabilizará que cidadãos sejam privados de seus bens sem o devido processo legal, em afronta direta ao direito de propriedade. “A Constituição é clara ao estabelecer que apenas os juízes podem realizar atos expropriatórios, após analisar as provas arroladas e garantir todos os direitos das partes envolvidas”, afirma o magistrado.

Segundo Mendes Júnior, a propriedade não pode sofrer nenhum tipo de interferência sem o crivo prévio do Judiciário. “O Judiciário é a única instância capaz de verificar a legalidade e a constitucionalidade da busca e apreensão de qualquer bem”, explica. “Se até a desapropriação por interesse público demanda a análise judicial, não há justificativa para que a expropriação movida por interesses particulares dispense o exame imparcial e independente do juiz.”

Já o presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, André Gomes Netto, defende a proposta e argumenta que a execução extrajudicial, que seguirá sendo debatida no projeto da senadora Soraya Thronicke, não vai dispensar a autorização judicial para o bloqueio e apreensão de bens imóveis. “A execução extrajudicial vai ser comandada pelo agente de execução, mas quem vai fazer o ato de constrição, como já ocorre hoje, é o oficial de Justiça, com prévia autorização judicial”, afirma.

A novidade, segundo ele, será a possibilidade de o credor da dívida escolher entre fazer o processo pela via judicial ou pela via extrajudicial. Netto diz ainda que o texto do Marco das Garantias, da forma como aprovado pelo Senado, permite a apreensão de bens móveis e veículos por cartórios de títulos e documentos e Detrans. “O que, agora, será discutido no outro projeto é apenas a execução de títulos executivos como sentenças, acordos e outras dívidas que, se não forem quitadas, poderão levar à penhora do imóvel”, diz Netto.