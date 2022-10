A nova declaração de lideranças evangélicas em favor de Lula

Atualizado em 25 out 2022, 19h53 - Publicado em 25 out 2022, 19h50

Por Rodolfo Capler e Matheus Leitão Atualizado em 25 out 2022, 19h53 - Publicado em 25 out 2022, 19h50

Inspirados nos ensinos de Jesus e no exemplo dos cristãos confessantes, um grupo de pastores, bispos, professores e pesquisadores evangélicos brasileiros resolveram levantar suas vozes dissonantes e emitiram uma nova declaração em torno da Democracia Constitucional, repudiando Bolsonaro, “tudo o que ele representa” e declarando voto em Lula. Isso, a apenas cinco dias das eleições.

Conhecidos como “Fraternidade do Evangelho”, o grupo supradenominacional liderado pelo reverendo Caio Fábio (liderança histórica do segmento evangélico no Brasil) foi criada em 6 de setembro de 2021 e conta com mais de 300 integrantes, entre os quais Ariovaldo Ramos (líder da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito), Ricardo Gondim (teólogo e pastor da Igreja Betesda), Manfred Grellert (ex-diretor da Visão Mundial), Levi Araújo (pastor batista e ativista social) e Sérgio Dusilek (ex-presidente da Convenção Batista Carioca).

Leia a seguir a íntegra da declaração:

“Nós da Fraternidade do Evangelho, grupo supra denominacional, comprometido com o Evangelho puro e simples de Jesus, nos reunimos em torno da Democracia Constitucional, e, assim, repudiamos a Bolsonaro e tudo o que ele representa.

Sofremos angustiados ao vermos no que grande parte das denominações evangélicas e algumas protestantes se tornaram no atual momento da política brasileira.

Somos Lula 13 no dia 30 de outubro!

Nosso Senhor é Jesus, o Cristo, e nossa expressão cidadã e laica volta-se em apoio a Lula, por crermos que ele carrega as competências necessárias para tirar o Brasil desse pantanal bolsonarista e antidemocrático.

Cremos em Cristo e no Evangelho; e cremos que Bolsonaro é um anti-Cristo manifesto pelo seu ódio a tudo e todos a quem Jesus amou e pelos quais morreu e ressuscitou.

Assim, conclamamos a toda a população que ama a paz e a justiça decorrentes do pleno exercício da Democracia, a que nos unamos para retirarmos com oração e com o voto essa malignidade do Pai da Mentira”.

Entre outros, assinam representando a Fraternidade:

Rev. Caio Fábio D’Araujo Filho

Pastor Manfred Grellert

Pr. Sergio Ricardo Gonçalves Dusilek.

Pr. Ricardo Gondim Rodrigues

Luiz Longuini – Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil

Pr. Ariovaldo Ramos

Pr Silas Amaral Pinto

Rev. Eduardo Pedreira

Pr. Levi Araújo

Pr. Orivaldo Lopes Jr.

Revdo Dr Daniel Rangel – Professor e reverendo anglicano

Rev. Dr. Prof. Luís Wesley de Souza, Ministro Metodista, Universidade Emory, Atlanta, GA USA

Dom Orvandil Moreira Barbosa. Professor Universitário. Editor e apresentador do Canal e do Site Cartas Proféticas e bispo Primaz da Igreja Católica Anglicana.

André Fernandes, cristão, fundador da Agência de Notícias das Favelas.

Pr. Diego Sobrinho Dias

Pr. Luther King de Andrade Santana

Pr. Uipirangi Câmara

Pr. Alonso Gonçalves

Pr. Marcus Jaccoud da Costa

Pr. Claudio de Oliveira Ribeiro

Pr. Jairo Silvestre

Rev. Aécio Pinto Duarte

Remy Damasceno Lopes

Rev. Carlos Moreira

José da Costa – Professor de História

Dr. Maruilson Souza – Cientista da Religião

Rafael Proskuneo – teólogo e jurista

Francisco Arnaldo Rodrigues de Lima – Professor de direito constitucional

Rodrigo Lins. – Pastor

Revda Yone da Silva

Continua após a publicidade

Jader de Faria Barros Netto – Pastor Jubilado da IPB.

Pastor Paulo César Braga

Pr. Leonardo Davi C. Santana – Pastor Batista e psicólogo.

Carlos Pinheiro Queiroz

Professor Pedro Rogério

José Prado. – Pastor.

Erison Soares Lima. – Professor

Leo Santos (Mentor Caminho Graça Europa / Diretor de Projeto social na Africa)

Luiz Antero – Mentor Caminho da Graça – BH

Oséias de Lima Vieira – Professor, Teólogo, operador do Direito. Cristão metodista.

Calebe Ribeiro Freitas. Mentor do Caminho da Graça

Alexandre de Souza Costa, Professor Universitário, Mentor do Caminho da Graça

Edmilson dos Santos Meneses. – Mentor Caminho da Graça – Duque de Caxias/RJ

Pr. Társis

Beto Sathler (Mentor do Caminho da Graça em Ipatinga/MG)

Alexandre Robles, psicanalista

Profa Dra. Carla Moura

Afa Neto – Pastor

Pedro Roberto da Silva Neto – Pastor

Professora Mirian Preto de Almeida

Hugo Araújo, Bacharel em Teologia, Pedagogo Técnico em Saúde Mental e Professor

Ivan Fideles de Farias – Teólogo – Mentor Caminho da Graça Gameleira – B.H. – M.G.

Vladimir de Oliveira Souza. Pastor na Igreja Cristã Redenção Baixada.

Rafael Sá – Teólogo e professor

Pastor José Roberto Cavalcante. (Igreja Presbiteriana Unida)

Tarzan Leão de Sousa, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil

Manoel do Carmo Filho – pastor da Comunidade Evangélica Abrigo R15

Pastor Batista Lenon Andrade – Campina Grande /PB

Sandro Xavier

Sebastião Coimbra

Jorge Rodrigues Filho

Marcos Pinheiro Neves Silva – Designer – BH

Maria Odineide Batista de Melo – Mentora do Caminho da Graça Natal

Prof. Silvio Bonilha

Hânya Pereira Rêgo – Advogada e Auditora Interna

Pastor Jhon Souza – Igreja Garagem- RJ, Teólogo.

Ana Eudóxia Alux Bessa de Abreu, professora e psicanalista.

Carnot Jacy Roque Junior – Pastor

Julio César – Psicólogo, Mestre em Ciências da Religião e Professor de Psicologia.

Fraternidade do Evangelho

Continua após a publicidade