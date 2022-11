A nova decisão de Moraes que acerta em cheio os bolsonaristas

A nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio de contas de supostos financiadores dos atos bolsonarisas pelo país, deixa o ministro mais perto de descobrir quem está por trás dos movimentos que pedem absurdos como um golpe das Forças Armadas para impedir a posse de Lula como presidente da República.

A coluna apurou que as investigações sobre esses atos pós-eleição podem estar ligadas com os atos antidemocráticos apurados no inquérito aberto em 2020, também por Moraes.

Nas duas situações, é evidente que as pessoas estão passando dos limites constitucionais. Os atos antidemocráticos que aconteceram durante o governo defendiam pautas como o fechamento do Supremo e tiveram, inclusive, o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Agora, após a derrota na eleição, bolsonaristas inconformados pedem que as Forças Armadas façam algo para impedir a posse de Lula.

Para Moraes, nos movimentos atuais “verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado, ilícita e criminosamente, para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para Presidente e Vice-Presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30/10/2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção”.

O extremismo é tão grande que um vídeo de manifestantes ajoelhados em frente ao Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, nesta terça, 15, é divulgado nas redes sociais como se fosse um grande ato para “salvar o país“. Rezando um Pai Nosso pelo golpe, o grupo é um demonstrativo de como os bolsonaristas radicais perderam a noção dos limites.

A democracia traz liberdade, mas não a liberdade de tentar destruir a própria democracia.

Na decisão, Moraes também destaca que os pedidos de “intervenção federal” feitos por manifestantes “pode configurar o crime de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito”.

O que o ministro quer é chegar à raiz do movimento. As estruturas que estão montadas há dias em frente a quartéis militares em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília têm banheiros químicos, comida, água, luz e barracas para os manifestantes. Esse dinheiro está saindo de algum lugar e Moraes quer descobrir de onde.

O ministro decidiu andar mais uma légua para chegar ao fundo do poço e descobrir quem está financiando esses movimentos. Se a fonte secar, os atos perderão força. E a democracia agradece.

