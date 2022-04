A nova decisão da Justiça sobre a família Cameli

A juíza da 4ª Vara Cível de Manaus, Naira Neila Batista de Oliveira Norte, atendeu a defesa do empresário Eládio Messias Cameli e determinou que o Portal do Zacarias tire do ar matérias e vídeos com acusações contra ele por serem, segundo os advogados, infundadas. Eládio é pai do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e ambos são alvo da Operação Ptolomeu, que apura suposta corrupção no governo do Acre.

A magistrada atendeu pedido da defesa de Eládio Cameli, que argumentou que o portal não comprova as acusações e que elas estão motivando ataques com acusações infundadas, de cunho difamatório e calunioso, sem qualquer comprovação.

“A fim de evitar grave prejuízo ou de difícil reparação, decido antecipar parcilmente os efeitos da tutela, e determino que seja intimada a parte requerida para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta determinação, a retirada do ar das matérias elencadas na petição inicial”, escreveu a juíza na petição.

Nos vídeos, Eladio e Gladson Cameli eram acusados de ter recebido dinheiro em espécie de um empresário na época da campanha eleitoral. A medida liminar deferida pela Justiça também vale para vídeos com o mesmo teor veiculados no Facebook e no Instagram.

Em março, a coluna noticiou que estava nas mãos da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi um pedido de suspensão das investigações contra o do governador do Acre, Gladson Cameli, na Operação Ptolomeu, que apura suposta corrupção no governo estadual.

O pedido teve como base o uso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para investigar a família do governador sem o consentimento do tribunal.

Além do governador, foram monitorados a sua esposa e até seu filho de apenas seis anos de idade, que não fazem parte do rol de investigados, diz a defesa.