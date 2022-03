A nova briga entre dois candidatos da terceira via

O governador de São Paulo, João Doria, não perdeu a oportunidade de tentar ganhar terreno com os eleitores de Sérgio Moro após os repulsivos comentários de Arthur do Val sobre as mulheres ucranianas.

Durante entrevista ao canal Talk Churras divulgada no YouTube nesta segunda, 14, Doria enfatizou que a candidatura de Moro foi fragilizada pela polêmica envolvendo Arthur.

“Machucou, na minha visão, a candidatura do Sérgio Moro, ainda que ele tenha tido a atitude correta, a meu ver, de repugnar e condenar os áudios e a postura do Arthur do Val. Mas feriu a candidatura dele e feriu também o Podemos”, disse o governador.

Como a coluna mostrou, Sérgio Moro correu um grande risco ao se associar a Arthur do Val.

Por mais que tenha reagido rápido e anunciado publicamente seu rompimento com o deputado, Moro pode ter decepcionado parte de seus eleitores. É aí que Doria tenta ganhar espaço.

Hoje, Sérgio Moro é o principal nome da chamada terceira via. Seu desempenho tem sido o melhor entre os que tentam conquistar os votos de quem não quer votar nem em Lula nem em Bolsonaro.

Na última pesquisa Ipespe, divulgada na semana passada, Moro aparece empatado com Ciro, com 8% das intenções de voto. Doria aparece em seguida, com 3%.

Após as polêmicas com Arthur do Val, surgiram notícias de que o MBL estaria se movimentando para sair do Podemos e entrar no União Brasil.

Ainda não há nada confirmado sobre a migração, mas o fato é que Moro já está precisando mostrar habilidade política para driblar os obstáculos.

O impasse envolvendo Arthur e o MBL já é um exercício para observar se o ex-ministro e seu partido, o Podemos, vão perder espaço ou se vão encontrar um caminho. Moro, inclusive, já agendou um jantar na residência do senador Eduardo Girão como parte da estratégia de marcar presença e superar as confusões.

A essa altura, Sérgio Moro já deveria saber que a associação a esse tipo de político pode trazer surpresas desagradáveis.

Enquanto isso, Doria tenta ganhar alguns pontos e se fortalecer na disputa. Quem quer vencer uma eleição, precisa saber com quem fazer alianças.

Cada escolha traz uma consequência e tanto os eleitores como os adversários estão de olho nisso.