A melhor notícia de Lira para Lula em 2023 

O Presidente da Câmara, Arthur Lira, deu a melhor notícia para Lula desde a confirmação de sua eleição. Em entrevista concedida para o Canal Livre, ele afirmou que vê votação do arcabouço fiscal “sem dificuldades” e com rapidez. Assim que o projeto foi enviado, Lira alegou que irá designar o relator e que, no máximo em três semanas, a proposta do Ministério da Fazenda deverá ser votada.

A sinalização positiva de Lira para Lula vem após um início conturbado. Como mostrou a coluna, há cerca de quarenta dias, o líder da câmara havia afirmado que o governo não possuía uma base consistente na Câmara, ou no Senado, nem para aprovar matérias simples, quanto mais para matérias de quórum constitucional.

A aprovação rápida do arcabouço fiscal de Haddad é um dos principais pilares para o sucesso do governo Lula 3. Somente com a aprovação da proposta, que pretende substituir o Teto de Gastos, é que o presidente conseguirá acalmar o mercado e aumentar a arrecadação para poder investir nas áreas sociais, principais promessas de sua campanha.

É perceptível uma mudança de postura de Lira em relação ao governo Lula. Inclusive, na mesma entrevista ele já adotou a posição do PT em relação a questão tributária, afirmando ser contra o aumento de impostos e que seria necessário “ reavaliar jabutis tributários que foram incorporados nos últimos anos por diversos setores”.

Essa transformação significativa no comportamento de Lira mostra que o governo Lula tem trabalhado incessantemente para conseguir a base necessária para aprovar seus projetos e, pelo menos ao que parece, tem conseguido conquistar espaço até mesmo entre os antigos aliados de Bolsonaro.