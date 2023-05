A grande vitória de Lula sobre Bolsonaro pode render tropeços à frente 

O presidente Lula conseguiu uma grande vitória política com a redução dos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. É o tipo de situação com a qual todo presidente sonha.

A decisão tem potencial para melhorar (e muito!) a sua popularidade a partir desta quarta, 17 – quando os novos valores mais baixos passarão a vigorar. Por isso, o petista comemorou efusivamente em um vídeo divulgado pelo governo.

“Hoje, estou particularmente feliz. Acho que o povo brasileiro também vai ficar porque o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel”, disse.

Feito pelo ministério de Minas e Energia e pela Petrobras, o anúncio da redução dos preços agradou até o mercado financeiro, que não achou a “intervenção” tão grosseira quanto temia.

Deu bom duas vezes para Lula.

Por isso, as ações da estatal do petróleo – vejam vocês, leitores – estão em alta, para desespero da oposição, que vê Lula conseguir fazer o que Bolsonaro tentou diversas vezes – especialmente em 2022, no ano eleitoral -, mas não conseguiu.

Nesta quarta, as ações abriram em queda, mas nada grave.

É preciso ficar alerta, contudo, com essa transição de modelo. Até porque não estão muito claros quais serão os novos critérios na política de preços da Petrobras. A paridade internacional era uma regra mais compreensível. O preço internacional, o custo do frete, a oscilação cambial.

Isso permitia o importador de combustível saber qual era o seu custo e seus lucros ao trazer o produto e concorrer com a Petrobras.

O que se questiona é: uma regra mais subjetiva abrirá espaço para a manipulação política dos preços?

Continua após a publicidade

Ainda é cedo, mas o que impediu Bolsonaro de manipular os preços em ano eleitoral não existe mais. Quando ele tentou jogar o preço para baixo para melhorar suas chances eleitorais, a política conhecida pela sigla PPI, Paridade de Preços Internacional, o impediu.

A resposta de quatro presidentes da Petrobras ao líder da extrema-direita foi a mesma: “essa é a política de preço, não há nada a fazer”. O ex-presidente demitia o executivo e chamava outro, mas de novo dava com os burros n’água.

O certo é que agora o caminho ficará nebuloso.

A equação da correção de preços vai levar em conta muitas variáveis. Uma delas é o que eles chamam de “custo alternativo do cliente”. Ou seja, no lugar onde houver preço mais barato para o cliente, a Petrobras pode diminuir seu preço para competir e ganhar mercado, como disse o presidente da empresa Jean Paul Prates.

Há diversos outros itens na fórmula que podem abrir a porta para decisões que não necessariamente seguirão critérios técnicos. O grande teste acontecerá no momento em que o preço do petróleo estiver subindo. É quando a tentação de praticar preços artificiais aumenta.

O detalhe é que os governos do PT, especialmente durante a administração Dilma Rousseff, fizeram uma manipulação de preços que acabou levando a um prejuízo enorme da Petrobras.

Deu no que deu depois.

É bom que o partido do presidente, e o próprio Lula, tenham apreendido com a lição. O caminho para “abrasileirar” os preços da Petrobras tem limites.

Um dos riscos é que os outros ofertantes do mercado – importadores e refinadores privados – podem não conseguir manter o fornecimento. Isso levaria à falta de combustível, já que a Petrobras não é capaz hoje de refinar todos os derivados que o Brasil consome.

O pior preço a pagar pelo consumidor é o desabastecimento.