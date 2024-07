A grande derrota do governo Lula na reforma tributária

O governo Lula está prestes a sofrer um novo revés no Congresso Nacional, mais uma vez impulsionado pela maioria conservadora e pelo Partido Liberal de Jair Bolsonaro.

Alternando momentos do início do mandato para cá, em que a base esquerdista ganha ou é amassada no Parlamento — a depender da vontade de Arthur Lira —, esta quarta-feira, 10, promete render mais uma derrota ao governo Lula.

É que foi aprovada a urgência da reforma tributária, que será votada hoje. E, apesar de o projeto como um todo ser uma vitória do Brasil e de Lula, ele tem um defeito que ajuda uma importante bandeira do bolsonarismo.

Isso acontece porque a indústria das armas conseguiu uma tributação-padrão para compra de todo tipo de armamentos.

Se olharmos como funcionava antes da reforma — ou seja, hoje — os armamentistas pagam mais. Bem mais. Existe uma sobretaxa sobre armas compradas.

Mas o PL de Bolsonaro tirou a sobretaxa da proposta da reforma tributária que incidiria sobre essas mesmas armas.

Há uma pequena esperança dentro do governo Lula de tentar voltar com essa taxação durante a votação desta quarta. Mas a maioria mesmo nem acredita nisso, segundo apurou a coluna.