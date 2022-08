A goleada de Alexandre de Moraes em Augusto Aras

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protagonizaram um embate nesta terça, 23, depois que Aras apontou que o procedimento de Moraes no caso da operação contra empresários bolsonaristas foi “não usual”. Moraes rebateu as falas do Procurador e o clima, que já estava tenso, ficou ainda pior.

A crise entre as duas autoridades é, por si só, muito ruim para o país. Pior ainda em um ano eleitoral, com ânimos exaltados de todos os lados. E é importante lembrar o que realmente importa nessa história toda: houve uma violação da lei, uma operação da Polícia Federal e a atitude de um ministro do STF que tem agido para combater crimes contra a democracia.

Apesar da histeria entre bolsonaristas, houve, sim, uma violação da lei nas mensagens trocadas entre os empresários. O crime está previsto no artigo 359-L do Código de Processo Penal e determina que é crime “tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercícios dos poderes constitucionais”.

Como a coluna mostrou ontem, a decisão de Moraes estabelece o limite para a liberdade de expressão e para a privacidade de mensagens trocadas em aplicativos: a Constituição. Nisso, Moraes está ganhando. E de goleada.

O ministro já deixou claro que não vai se omitir. Aras, numa direção contrária, tem se omitido frequentemente em relação a movimentos antidemocráticos.

Para deixar a situação ainda mais nebulosa, o site Jota divulgou que nos celulares apreendidos pela PF durante a operação há conversas entre bolsonaristas e Augusto Aras com críticas ao próprio Alexandre de Moraes. O conteúdo ainda é mantido sob sigilo, mas a revelação piora a crise entre os dois.

Em meio a toda essa confusão, Jair Bolsonaro permanece calado. Nos bastidores, o presidente teria reclamado da operação, mas até o momento não houve nenhuma declaração pública, o que mostra que ele está tentando manter o compromisso de pacificar sua relação com Moraes, como disse na sabatina para o Jornal Nacional.

A crise entre Aras e Moraes é péssima para o país. Os próximos dias devem ser cheios de atritos e crises, mas o que se espera das autoridades é moderação, pacificação e defesa da democracia às vésperas da eleição.