A gafe de Lula em frente a Alckmin e que envolve ministro de Bolsonaro

Com absoluta razão, o ex-presidente Lula criticou o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, definindo-o como “desmatador profissional” neste sábado, 4. A declaração de Lula ocorreu durante um encontro organizado pela sua pré-campanha para discutir temas ligados ao meio ambiente.

Ocorre que o petista chegou a dizer que ninguém sabe de “onde veio” Ricardo Salles – isso, ao lado de Geraldo Alckmin, seu colega de chapa em 2022, e responsável por dar o primeiro posto público de relevância para o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro.

Ricardo Salles era um desconhecido no meio político até que Alckmin, então governador de São Paulo, o convidou para ser secretário do Meio Ambiente do Estado. Hoje bolsonarista raiz, Salles confirmou nesta semana, um dia antes das declarações de Lula contra ele, que será candidato a deputado federal pelo PL, partido de Jair Bolsonaro.

O ex-ministro do Meio Ambiente deixou o governo acossado por inquéritos que o acusam de atuar em defesa de madeireiras, as mesmas que teriam contribuído para o aumento do desmatamento na Amazônia. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam o aumento recorde de queimadas na floresta amazônica.

Internamente no Partido Liberal, contudo, Salles é visto como um dos principais candidatos da direita conservadora ao parlamento, e a expectativa é a de que ele tenha uma votação “consagradora” em São Paulo, nos moldes de um dos filhos do presidente em 2018.