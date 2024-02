A estratégia do governo Lula para ‘driblar’ Arthur Lira no Congresso

A avaliação interna no governo Lula é a que o presidente da Câmara, Arthur Lira, exagerou (no tom e na forma) ao emparedar a gestão petista por conta da atuação política do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Para integrantes do governo, Padilha, que está com a “cabeça a prêmio” por imposição de Lira, acabou vitimizado pela forma usada pelo presidente da Câmara – seja nos bastidores, seja no discurso de abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda, 5.

Mas qual será a forma de enfrentar isso pelo governo Lula?

Aumentando o diálogo com os líderes dos partidos no Congresso e escalar mais ministros de Estado nas negociações com o parlamento, como Fernando Haddad, Simone Tebet e Rui Costa.

Continua após a publicidade

Para aumentar o diálogo com os líderes, Lula já viajou com Marcos Pereira, presidente do Republicanos, na semana passada, quando fez gestos a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Nesta segunda, 5, Lula recebeu o deputado Antonio Brito, líder do PSD na Câmara dos Deputados, no Palácio para manter a nova estratégia do governo para as votações das matérias de interesse no Congresso.

Isso quer dizer que Lira será totalmente escanteado? Não, mas um drible aqui e outro ali, pode acontecer.