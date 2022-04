A estratégia de Doria para reerguer a terceira via

João Doria é conhecido em sua equipe como workaholic, viciado em trabalho.

Pois sua equipe iniciou a primeira segunda-feira, 4, após a sua renúncia do governo de São Paulo com um vídeo que é o pontapé inicial da pré-campanha de Doria à presidência e tenta reerguer a terceira via.

O ex-governador está tendo reuniões com a equipe e iniciará as viagens pelo Brasil ainda nesta semana: passará por Brasília, Bahia, terra onde nasceu seu pai, que acabou anos mais tarde perseguido e cassado pela ditadura militar.

O vídeo da campanha tenta humanizar o agora ex-governador, e traz uma trilha sonora popular, além de um texto com um resumo sobre sua passagem pelo posto público mais importante do Estado.