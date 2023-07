A enorme desconfiança da light com parte dos seus credores

A relação entre a Light e parte de seus credores está tensa como jamais esteve nos últimos tempos, quando os sinais de crise econômico-financeira da companhia de energia elétrica do Rio de Janeiro ficaram mais evidentes.

Há duas semanas, a empresa, em recuperação judicial desde maio, conseguiu na Justiça a suspensão de assembleias realizadas por esses credores, que resultaram na contração do Lefosse Advogados.

Mas a temperatura subiu mesmo com subcontratações feitas por esse escritório de advocacia: da BeeCap, como assessor financeiro, e da Deal Comunicações, como assessoria de imprensa.

Os papeis vendidos pela Light aos credores, com os quais peleja na Justiça, permitem a contratação de um assessor legal, no caso, a Lefosse Advogados, a ser pago pela própria companhia de energia. Mas não permitiriam as subcontratações com a conta também para a companhia. A desconfiança – que já era grande – aumentou quando veio à tona um possível conflito de interesses envolvendo um advogado que é sócio, ao mesmo tempo, da Lefosse e da BeeCap.

Ao pedir à Justiça a suspensão dessas reuniões, a empresa alegou na petição judicial que nada foi dito sobre os critérios de escolha das empresas subcontratadas, quem as indicou, se houve concorrência e, por fim, o mais importante em se tratando de uma disputa de bilhões: por que os credores concordaram em pagar à BeeCap um valor de R$ 35 milhões.

A Justiça determinou o envio de todos os documentos referentes às assembleias realizadas, o que inclui essas contratações, e suspendeu outras duas que estavam marcadas para o fim de junho.

O que diz a Lefosse Advogados

“Todas as contratações e subcontratações de serviços — inclusive da Bee Capital — foram feitas após pedido e aprovação dos debenturistas, por ampla maioria, como comprovam as atas das reuniões.

A participação [do advogado] na Bee Capital se encerrou em julho de 2022, muito antes da contratação da empresa pelos debenturistas.

A ele resta uma única cota do capital social da empresa para que receba valores de períodos anteriores a 2022”. A empresa também enviou à coluna uma lista com os quóruns de aprovação das contratações.

O que diz a Deal Comunicação

Procurada, a empresa ainda não respondeu os questionamentos da coluna.

