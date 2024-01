A dura verdade que o fundo eleitoral revela sobre Lula e Bolsonaro

O abusivo fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões para as eleições municipais de 2024, maior valor aprovado pelo Congresso para esse tipo de sufrágio popular, terá como principais beneficiários o PL, de Jair Bolsonaro, e o PT, de Lula.

Não há nenhuma ilegalidade, já que a própria legislação prevê que as maiores bancadas devem mesmo receber as grandes fatias do chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

A aprovação do montante pelo parlamento, com apoio massivo de deputados e senadores dos dois partidos, contudo, comprova que a polarização brasileira não é tão verdadeira assim – pelo menos nas entranhas das próprias legendas.

Adversários ferrenhos em quase todos os assuntos votados no Congresso, PL e PT superaram suas diferenças apenas para encherem os cofres dos partidos com dinheiro público.

Ou seja, não é a ideia de combater a fome que assola 20 milhões de brasileiros ou a preocupação com os 6% de brasileiros que estão em extrema pobreza. A motivação para encontrar o caminho do consenso é, digamos assim, de outra esfera.

O movimento político por esse dinheiro, aliás, não é desconhecido em Brasília.

Sabe-se que a estratégia dos dois lados – da direita e da esquerda – será a de usar esse dinheiro para manter a polarização brasileira entre Bolsonaro e Lula também na esfera municipal.

Enquanto a liderança do PL usou o período atípico da pandemia como justificativa para dobrar o valor do fundo eleitoral de 2020 para o de 2024, a do PT repetiu o raciocínio de que campanhas têm que ser financiadas com dinheiro público.

Ao menos neste início de um novo ano, tudo parece velho no Brasil – especialmente quando o assunto são as eleições ou a disputa inescrupulosa pelo poder.

