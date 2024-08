A dura resposta de um ministro de Lula a Tarcísio de Freitas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encerrou seu discurso nesta quinta-feira, 15, durante visita oficial no Paraná, ao lado de Lula, respondendo às recentes afirmações do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre privatizar a Petrobras: “A Petrobras não está à venda”, disse.

“Parabéns ao povo brasileiro que escolheu acabar com a bagunça que vivíamos no governo anterior. Parabéns ao povo que escolheu salvar a Petrobras do capital especulativo e da maldita privatização”, completou Silveira ao lado de Lula durante a agenda oficial.

É que recentemente, após a privatização da Sabesp, a companhia de saneamento de São Paulo, Tarcísio afirmou que há espaço para fazer o mesmo com a Petrobras e o Banco do Brasil.

Além da crítica sobre a estatal, Silveira também foi categórico ao afirmar que a Araucária Nitrogenados, fábrica de fertilizantes da Petrobrás à qual visitaram, no Paraná, esteve paralisada nos últimos anos. Segundo o ministro, houve congelamento nas atividades da empresa por “incompetência, má fé e entreguismo” de Jair Bolsonaro.

Não é nenhuma novidade que o governo Lula se opõe veementemente ao plano de desestatização que Bolsonaro previa.

A antiga gestão tinha planos para privatizar, por exemplo, os Correios e a Petrobras, além de outras estatais, ideias que já foram dispensadas desde janeiro de 2023.