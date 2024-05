A declaração de Ronaldo Caiado a favor de Bolsonaro

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência em 2026 pelo União Brasil – partido que tem até ministério no governo Lula e, em tese, deveria ser base da gestão petista – afirmou que votaria com a legenda na manutenção do veto de Bolsonaro contra a tipificação do crime de disseminação em massa de desinformação.

A declaração foi dada no programa semanal de VEJA Três Poderes, que vai ao ar no site e nos canais da revista ao meio-dia de toda sexta-feira.

Nesta semana, a terceira gestão petista perdeu votações de forma acachapante com vetos de Lula sendo derrubados em série, em temas como o das saidinhas dos presos, enquanto o mesmo Congresso manteve o veto de Bolsonaro em relação a criação do crime disseminação em massa de desinformação.

Foram 51 votos do União Brasil a favor, e apenas um contra. Não criar um ordenamento jurídico que criminalize a disseminação em massa de informações mentirosas é ruim para o país como um todo.

Mostram sim, mais uma vez, os problemas e as fragilidades na articulação política de Lula, mas é uma derrota para o Brasil e a democracia. São mais de 300 parlamentares achando normal a disseminação da mentira em massa. É espantoso, na verdade. E, agora, ganhou coro do principal expoente político do partido, Ronaldo Caiado.