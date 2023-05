A base de Lula na Câmara está fraca? É mais complicado que isso. Confira

É inegável. O presidente Lula nunca teve tanta dificuldade para formar uma base no Congresso Nacional como neste seu terceiro governo.

Há muita insegurança sobre os votos que a gestão petista têm na Câmara, mas existem outras coisas que, conversando com governistas, opositores e aliados de Arthur Lira, presidente da Casa, ficam mais evidentes.

A coluna mostra a seguir.

A “derrota” no PL das fake news (a votação acabou sendo adiada) foi mais de Lira do de qualquer um, mesmo que Lula tenha também colocado a máquina do governo para trabalhar em favor do Projeto de Lei.

Lira aprovou o projeto de urgência, marcou o dia de votação, trabalhou pela sua aprovação, mas, quando viu que poderia perder, aceitou o pedido do relator Orlando Silva de tirar da pauta.

Se a forma como um governo se relaciona com o Congresso mudou em 20 anos, do Lula-1 ao Lula-3 – com a maioria dos votos sendo centralizado pelo presidente dia Câmara -, a “derrota” de um PL defendido por Lira precisa também ser dividida com ele.

Dito isso, o revés no decreto de mudança do marco do saneamento, na mesma semana, é de fato de Lula e de seus ministros que fazem a articulação política.

É preciso lembrar, contudo, o que aconteceu no dia seguinte. O governo Lula aprovou um projeto que enviou ao Congresso recentemente, no dia 8 de março: o da equiparação salarial entre homens e mulheres, bandeira que a direita sempre foi contra.

E qual a conclusão disso: não se pode tirar a ideia de que, no caso do marco do saneamento, o governo só tem aqueles votos. Da mesma forma, não se pode dizer que a vitória em relação ao salário das mulheres significa que o governo está bem na Câmara. A verdade é que, ao menos neste primeiro ano, isso será testado projeto a projeto.

Aliás, o teste maior será na questão do arcabouço fiscal, que deve ser votado na semana que vem. A discussão pode acontecer na próxima quarta, com Lira chegando em Brasília somente na quinta após uma viagem oficial pela Câmara.

Aí sim. Este será o grande teste. Simples.

Ou anda ou desanda o governo Lula.