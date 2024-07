A ação de advogados para ajudar colegas gaúchos vítimas da tragédia

Um grupo de advogados especializados em direito digital tenta arrecadar R$ 100 mil reais para doar aos colegas prejudicados pelas enchetes no Rio Grande do Sul. Para isso, organizaram o “Advocacia Innovation Day”, em 18 de julho. Serão diversas palestras, online, para ensinar profissionais da área jurídica a usarem ferramentas de proteção de dados e inteligência artificial no trabalho.

A meta de arrecadação é pequena perto do enorme prejuízo causado pela tragédia, a maior da história gaúcha. Mas o gesto é positivo e pode inspirar mais iniciativas, de outros grupos e classes profissionais, em amparo aos colegas que perderam tudo.

“O uso das novas das tecnologias está mudando rapidamente o dia a dia da advocacia. O Brasil tem mais de 1,5 milhão de advogados, que sofrem os impactos das novas ferramentas. Em especial, precisamos ajudar os advogados gaúchos, que além dos desafios profissionais, ainda sofrem com os efeitos das enchentes”, diz o advogado mineiro Joel Moreira Filho, especialista no tema e coordenador do evento.

Estão na programação nomes como Rodrigo Bertozzi, um dos pioneiros do marketing jurídico no Brasil, e Maria Cláudia Couri, especialista em proteção de dados e segurança da informação.

As inscrições custam R$ 60 para advogados e R$ 30 para estudantes. Profissionais e estudantes residentes no Rio Grande do Sul podem se inscrever de graça. O dinheiro das inscrições será doado para a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Link para inscrições: https://eventos.congresse.me/adv_innovationday