Zeca Dirceu fala sobre plano de assassinato de Lula descoberto pela PF

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 19, entrevista o deputado federal Zeca Dirceu (PT/PR) para falar sobre a operação da Polícia Federal deflagrada hoje para prender militares envolvidos em um plano de golpe de Estado em 2022.

Os detidos são suspeitos de planejar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes ainda em novembro de 2022, mediante o plano “Punhal Verde e Amarelo”. A ideia seria envenenar Lula.

O deputado Evair de Mello (PP/ES) também participa do programa para falar sobre requerimento protocolado por ele pedindo que o Itamaraty crie protocolos para figuras simbólicas participarem de eventos. A solicitação acontece após a primeira-dama, Janja Silva, ter xingado o empresário Elon Musk em evento do G20.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

