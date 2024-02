Valdemar “está bem”, diz advogado após político deixar a prisão

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, “está bem”, segundo seu advogado Marcelo Bessa. O político deixou a prisão no sábado, 10, após ficar detido por dois dias. Valdemar foi preso durante mandados de busca e apreensão, cumpridos por agentes da PF, que encontraram uma arma ilegal e uma pepita de ouro, em sua casa em Brasília.

Na sexta-feira, 9, o ministro do STF Alexandre de Moraes havia convertido a prisão em flagrante em preventiva, quando não há prazo para acabar. Mas depois do parecer da PGR, que indicou pela soltura do político de 74 anos e por não haver grave ameaça, Moraes decidiu pela liberdade de Valdemar.

Em nota, a defesa do político afirmou que “a arma é registrada e que pertence a um parente próximo e que foi esquecida há vários anos no apartamento dele”. Sobre a pepita, o advogado diz que “estava guardada há anos como relíquia e que, segundo a própria auditoria da PF, vale cerca de R$ 10 mil”.

O mandatário do PL, partido de Bolsonaro, deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal no sábado e viajou para São Paulo, onde está com a família, segundo um aliado.

A operação da PF, deflagrada na semana passada, tinha como alvo o ex-presidente, ex-ministros e militares ligados a ele, investigados por uma suposta tentativa de golpe de Estado.