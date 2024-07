O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a taxação dos super-ricos nesta quarta-feira, 24, durante cerimônia de abertura da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no Rio de Janeiro. No evento do G20, Lula criticou as desigualdades e a concentração de riquezas. Sem citar Elon Musk, o petista criticou o empresário americano. A fala do presidente no G20 e as eleições na Venezuela são os destaques do Giro VEJA.