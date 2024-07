Trump é ovacionado após ataque e desoneração será adiada no Senado

O ex-presidente Donald Trump fez nesta segunda-feira, 15, sua primeira aparição pública desde o atentado do último sábado. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos foi ovacionado ao participar da convenção do partido, no estado de Wisconsin. A repercussão da tentativa de homicídio de Trump, o impasse sobre o projeto de compensação da desoneração da folha de pagamentos e a PEC da Anistia são destaques do Giro VEJA.