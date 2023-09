Suspeição de militares em golpe e julgamento sobre aborto suspenso

Sobre a delação do ex-tenente-coronel Mauro Cid, na qual afirma que o ex-presidente Bolsonaro se encontrou com os comandantes das Forças Armadas para discutir um golpe, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que algumas pessoas isoladas podem até ter desejado, mas as instituições mostraram que “estamos do lado da legalidade”. A tentativa de golpe, a denúncia dada por Veja sobre pedido de propina na CPI das Apostas Esportivas e o julgamento sobre a descriminalização do aborto no STF são os temas do Giro Veja.

