Randolfe fala sobre impacto do atentado contra Trump no Brasil

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido – AP) fala ao Ponto de Vista, de VEJA, sobre como o atentado a Donald Trump, ocorrido no sábado 13 pode afetar as eleições municipais no Brasil. Apoiadores do presidente Lula consideram que o episódio pode reforçar o discurso de que há perseguição contra a direita no mundo e fortalecer o polo político.

O ex-presidente dos Estados Unidos sofreu um atentado durante um comício na cidade de Butler, estado da Pensilvânia. Trump, que é candidato presidencial republicano, discursava para seus eleitores quantos disparos foram feitos. Ele foi atingido de raspão na orelha direita.

