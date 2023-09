Sem capital, PT tem estratégia para região metropolitana de SP

O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, será, como já foi dito, o candidato em que o PT vai apoiar na capital paulista, em 2024. É a primeira vez que o partido não terá um nome na cidade. Esse acordo já tinha sido costurado durante a campanha do presidente Lula, no ano passado. Com isso, o PT pensa em nomes relevantes do partido para disputar as eleições em cidades estratégicas da região metropolitana.

A coluna apurou que um deles é o deputado estadual Emídio de Souza, que vai ser o candidato para a prefeitura de Osasco, dona do 2º maior PIB paulista, onde já foi prefeito duas vezes.

É também questão de honra para o PT retomar o comando de São Bernardo do Campo, berço petista, que hoje é administrada pelo tucano Orlando Morando. Lá, a aposta será no deputado estadual Luiz Fernando.

Em Guarulhos, segunda cidade mais populosa do estado, três nomes estão no páreo. O do ex-prefeito Elói Pietá, o do deputado federal Alencar Santana e o do vereador Orlando Maurício Junior. Tudo a depender da escolha do candidato que será defendido pelo atual prefeito, Gustavo Henrique Costa, do PSD.

