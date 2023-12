Relator da reforma tributária na Câmara fala sobre promulgação da proposta

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara, é o entrevistado desta terça-feira do programa Ponto de Vista, de VEJA. O relator fala sobre a aprovação da proposta, que ocorreu na última sexta-feira, 15 – após trinta anos de debates -, os principais pontos do projeto e divergências em relação ao Senado. Assista:

A PEC vai simplificar os tributos e o modelo de funcionamento no país. O texto prevê a substituição de cinco impostos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), nos estados e municípios, e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), na esfera federal. IBS e CBS são impostos do tipo IVA (imposto de valor agregado), que pretende evitar a tributação cumulativa ao longo das cadeias de produção.

A promulgação da PEC é feita pelo Congresso, e deve ser feita nesta quarta-feira, 20, em sessão solene, marcada para às 15h.

