PT vê desgaste na escolha de Dino para o STF

Atualizado em 9 out 2023, 12h08 - Publicado em 9 out 2023, 11h54

Por Marcela Rahal Atualizado em 9 out 2023, 12h08 - Publicado em 9 out 2023, 11h54

O PT tem avaliado qual seria o preço que o governo teria que arcar com a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o STF. A governabilidade poderia sofrer mais ruídos? O nome defendido pelo partido é do Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Mas não se trata de boicote à Dino.

A preocupação é em relação ao desgaste do ministro com Congresso Nacional. O ex-governador do Maranhão enfrenta muitas resistências entre os parlamentares. Diante de um cenário que nunca foi e ainda não é fácil para o governo, criar mais uma dificuldade, seria dar sopa pro azar.

No Senado, onde terá que ser sabatinado, caso seja indicado, o clima é desfavorável. Nem Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, nem Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, apoiam o nome dele. Ambos defendem o nome de Bruno Dantas, ministro do TCU.

Tem mais um problema. Existe a avaliação, entre integrantes do partido, de que também há resistência a Dino na Câmara. O perfil mais autoritário e combativo do ministro é visto com cautela diante de um momento em que o clima esquentou entre Legislativo e Judiciário.

Somado a tudo isso, entrou na conta o recente desgaste que o ministro enfrenta à frente do Ministério da Justiça com a crise na segurança pública, agravada, nos últimos dias, com a morte de 3 médicos, no Rio de Janeiro, e com a chacina que deixou 6 mortos de uma mesma família, na Bahia.

A avaliação dentro do PT é de que de fato essa conta vai custar caro para o governo. Mas Dino ainda segue na disputa. Cabe a Lula, claro, botar tudo na balança.

