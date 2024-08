Presidente de Comissão de Relações Exteriores da Câmara comenta Venezuela

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de Veja, desta terça-feira, 6, recebe o deputado federal Lucas Redecker (PSDB-RS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, para falar sobre os desdobramentos políticos na Venezuela após o pleito que elegeu Nicolás Maduro como presidente.

Nesta segunda-feira, 5, Edmundo González, candidato derrotado na eleição proclamou a si mesmo presidente eleito do país e pediu apoio das Forças Armadas para “evitar um golpe de Estado que Maduro estaria executando”. A informação é do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano.

Ainda no início desta semana, foram entregues as atas das eleições presidenciais ao Tribunal da República, Corte Suprema da Venezuela. A apuração dos dados poderá levar até 15 dias. Os documentos se tornaram peças-chaves nos debates sobre a legitimidade do pleito.

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia com o colunista Robson Bonin.

