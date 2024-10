Prefeito de Salvador, Bruno Reis, fala sobre reeleição com 78% dos votos

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 8, entrevista o prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), para falar sobre sua vitória no primeiro turno na capital baiana.

Com 78,67% dos votos, Reis foi o terceiro prefeito eleito das capitais com a maior porcentagem de votos, atrás apenas de Dr. Furlan (MDB) em Macapá (AP), que teve 85,08% dos votos, e João Henrique Caldas (PL) em Maceió (AL), que teve 83,25% dos votos totais.

Também participa do programa o presidente do TRE-SP, o desembargador Silmar Fernandes, para falar sobre o pleito na capital paulista e possíveis consequências que o candidato derrotado Pablo Marçal (PRTB) pode vir a enfrentar após uma série de polêmicas.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Continua após a publicidade

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Continua após a publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal