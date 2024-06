Porta-voz das Forças de Defesa de Israel fala sobre guerra contra o Hamas

Rafael Rozenszajn, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, é o entrevistado do Ponto de Vista, de Veja, nesta terça-feira (11). Rozenszajn conta qual será o papel do exército no caso do possível cessar fogo na Faixa de Gaza.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou, na segunda-feira (10), uma resolução de trégua na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O texto foi proposto pelos Estados Unidos.

Esta edição do programa ainda conta com a participação do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) para um papo sobre o projeto que proíbe a validação de delações premiadas fechadas com presos e criminaliza a divulgação do conteúdo dos depoimentos.

