Na rede social Bluesky, o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, disse que o presidente da Casa Arthur Lira informou nesta quarta-feira, 11, em almoço com líderes partidários, que apoia o nome de Hugo Motta, do Republicanos, para sua sucessão à presidência. A disputa na Câmara, o PL da Anistia e o combate às queimadas são os destaques do Giro VEJA.