O governo Lula anunciou nesta quarta-feira uma transferência de 5.100 para famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A estimativa inicial da pasta é que serão disponibilizados 1,2 bilhão de reais para a iniciativa, e que 200.000 famílias sejam beneficiadas. As ações do governo no estado e a saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras são os destaques do Giro VEJA.