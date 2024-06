PF conclui inquérito sobre facada de Bolsonaro e governo cancela leilão

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Após suspeitas de irregularidades, o governo decidiu anular o leilão para compra de arroz importado. O anúncio foi feito pelo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, que disse que outro certame será realizado para contratar empresas com capacidade técnica e financeira. A situação do arroz, a conclusão da PF sobre a facada de Bolsonaro e o cessar-fogo em Gaza são destaques do Giro VEJA.