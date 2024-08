Pesquisador de Harvard fala sobre prisão de opositora na Venezuela

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 8, recebe o professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard, Vitelio Brustolin, para falar sobre a crise política que se desencadeou na Venezuela desde as eleições nacionais, ocorridas em 28 de julho.

María Corina Machado, principal oposicionista de Nicolás Maduro, disse que a coordenadora regional de seu partido Vente Venezuela, María Oropeza, foi presa – vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da prisão. Maduro, por sua vez, afirmou que as prisões dos últimos dias são justificadas por se tratarem de “terroristas”.

No Brasil, o assessor para assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim, disse, em entrevista à GloboNews, temer um “conflito muito grave” na Venezuela, mas pediu conciliação. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta-feira (8) a convocação de Amorim para prestar informações sobre a atuação do Brasil nas eleições venezuelanas.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia com o colunista Matheus Leitão.

Continua após a publicidade

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Continua após a publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal