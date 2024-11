Deputado explica por que defende PEC alternativa de corte de gastos

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 28, entrevistou o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) para falar sobre a PEC de corte de gastos alternativa à do governo, da qual ele é um dos autores, juntamente com os deputados Kim Kataguiri (União-SP) e Julio Lopes (PP-RJ).

O texto propõe acabar com a aplicação mínima da União em saúde e educação, além de prever a criação de uma trava para os ganhos acima do teto do funcionalismo público, conhecidos como supersalários. De acordo com os autores, a PEC foi construída após a apresentação de uma projeção feita por servidores da Câmara sobre o crescimento das despesas no Orçamento da União ao longo dos próximos anos. Os parlamentares começaram na quarta-feira, 27, a recolher assinaturas para protocolar a medida. É necessário que 171 deputados assinem para que a proposta seja apresentada formalmente.

No programa, Pedro Paulo comentou o corte de gastos do governo Lula, detalhado nesta quinta. Para o deputado, o pacote anunciado por Fernando Haddad é “completamente insuficiente” e não propõe mudanças “estruturais” para resolver o problema das contas públicas. Em defesa de sua proposta, o parlamentar afirmou que o projeto atinge os “grandes gastos”.

